Il Cinema Metropolitan torna a vivere con un progetto da 5,1 milioni di euro Un intervento che coinvolge il Gruppo BCC Iccrea e BCC Napoli

Il Cinema Metropolitan di Napoli, situato in via Chiaia, si prepara a rinascere con un progetto ambizioso da 5,1 milioni di euro. Grazie a una sinergia tra pubblico e privato, il celebre multisala tornerà ad accogliere cittadini, turisti e appassionati di cinema, diventando un nuovo punto di riferimento per la cultura partenopea.

L’intervento coinvolge il Gruppo BCC Iccrea, in collaborazione con BCC Napoli e Metro Immobiliare, promotori dell’operazione che mira a restituire alla città uno spazio storico completamente riqualificato.

Un progetto finanziato in modo innovativo

Cuore dell’iniziativa è un contratto di leasing immobiliare del valore di 3,1 milioni di euro, siglato da BCC Leasing. A questo si aggiunge un finanziamento di 2 milioni di euro concesso da BCC Napoli e BCC Banca Iccrea. Una struttura finanziaria solida che permetterà a Metro Immobiliare di acquisire e ristrutturare il Metropolitan.

L’edificio, che si estende per oltre 6.600 metri quadri, comprende sette sale cinematografiche per un totale di più di 1.600 posti a sedere, tutte ospitate sotto il prestigioso Palazzo Cellamare.

Un nuovo multisala e molto di più

La gestione del nuovo Cinema Metropolitan di Napoli è stata affidata a Circuito Cinema, una garanzia per la qualità della programmazione e della proposta culturale. Ma la vera novità è l’integrazione di nuovi spazi pensati per la città e il quartiere.

Nel progetto sono previsti: un bistrot interno, una galleria d’arte; spazi multifunzionali destinati ad attività culturali e sociali.

Obiettivo: trasformare il Metropolitan in un vero e proprio polo culturale aperto a tutta la comunità napoletana.

Via chiaia si riaccende con cultura e innovazione

La riapertura del Cinema Metropolitan di Napoli rappresenta un segnale importante per il rilancio del centro storico. Via Chiaia, elegante arteria pedonale della città, si arricchirà così di un luogo dove cinema, arte, enogastronomia e partecipazione sociale si incontrano.