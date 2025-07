Virus West Nile in Campania: De Luca rassicura, "Situazione sotto controllo" Alcuni casi segnalati al Cotugno di Napoli

Il presidente Vincenzo De Luca interviene sul virus West Nile in Campania: “Nessun focolaio esteso, singoli casi sotto controllo. Nessun motivo di allarme”.

Virus West Nile Campania: De Luca fa il punto

Il virus West Nile torna a far parlare di sé in Campania, con alcuni casi segnalati e ricoveri all’ospedale Cotugno di Napoli. A intervenire è stato oggi il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha voluto rassicurare la popolazione: “Il problema c’è, ma non abbiamo motivo di allarme particolare”.

Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un evento all’ospedale Pascale di Napoli, dove il governatore ha chiarito lo stato attuale della diffusione.

Nessun focolaio, solo casi isolati

“Stiamo monitorando con attenzione - ha dichiarato De Luca - le caratteristiche generiche di questi nuovi virus. Non ci sono focolai estesi, ma singoli episodi sotto controllo. È un contagio nuovo che arriva nei nostri territori, ma abbiamo tutte le risorse tecnico-scientifiche per gestirlo”.

Al momento, i casi riscontrati non configurano un'emergenza sanitaria, ma richiedono un’attività di sorveglianza epidemiologica continua.

Ricoveri al Cotugno, attenzione alta

Il Cotugno di Napoli, ospedale di riferimento per le malattie infettive, sta gestendo i pazienti ricoverati per West Nile. La Regione Campania conferma che le strutture sanitarie sono pronte e in grado di rispondere con efficacia a eventuali evoluzioni della situazione.

Cos’è il virus West Nile?

Il West Nile Virus (WNV) è trasmesso principalmente attraverso le punture di zanzare infette. Nella maggior parte dei casi è asintomatico, ma può causare febbre, mal di testa e nei casi più rari complicanze neurologiche.

Le autorità invitano a prevenire le punture di zanzara, soprattutto in aree rurali o in prossimità di ristagni d’acqua.