Napoli: arriva l’orario estivo per il trasporto su ferro Penalizzati gli utenti del metrò collinare. Sarà chiusa la funicolare di Mergellina

"Come oramai avviene da diverso tempo a questa parte - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari - a Napoli, dalla fine del mese di luglio, quando ancora pochissimi residenti si allontanano per le ferie, la cui fruizione fuori città, notoriamente, si è oramai ridotta essenzialmente, escludendo i fine settimana, al periodo di ferragosto, e con la presenza di tantissimi turisti, permanendo peraltro anche d’estate gli endemici problemi per la circolazione veicolare, aggravati dai lavori in corso in diverse zone del capoluogo partenopeo, verranno attivati, dopo la sospensione, già avvenuta, di diverse linee del trasporto su gomma, tra le quali la linea 130, la qual cosa ha destato tanti malumori e polemiche, entreranno in vigore anche i nuovi orari per il servizio di trasporto pubblico su ferro, gestito dell'Anm, in particolare, per la linea 1 della metropolitana e per due funicolari quella di Chiaia e quella di Mergellina“

Come si legge sul sito ufficiale dell'Azienda Napoletana Mobilità, - sottolinea Capodanno - per la linea 1 della metropolitana, che già offre un servizio limitato, dal momento che la tratta da Piscinola a Colli Aminei è chiusa per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, a partire dal 8 agosto e fino la 30 agosto compreso, i prolungamenti del venerdì e del sabato non saranno più effettuati.

Ma, non basta - prosegue Capodanno -. dallo stesso sito si apprende la 2° uscita del Rione Alto, dal 21 luglio al 31 luglio 2025 sarà aperta dalle 8:45 alle 20:00 mentre resterà chiusa dal 1 al 31 agosto. Chiusura più lunga, dal 23 luglio all'8 settembre 2025 per l'uscita Montecalvario.

Non va meglio per le funicolari - puntualizza Capodanno - Infatti, durante tutto il mese di agosto la funicolare di Chiaia non effettuerà prolungamenti mentre la funicolare di Mergellina resterà chiusa dal 28 luglio al 31 agosto, ma già dal prossimo fine settimana da venerdì 25 luglio a domenica 27 luglio chiuderà alle 14:00. Nel periodo di fermo di quest'ultimo impianto viene istituita la navetta 621.

Un orario - conclude Capodanno - che lascia l'amaro in bocca in tante persone, molti lavoratori, ma anche i turisti, che saranno in città durante il mese di agosto e che potranno contare su un trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, notevolmente ridotto rispetto agli altri periodi dell'anno, specialmente negli orari post serali".

Capodanno auspica che l’orario possa essere rivisitato, ripristinando anche il i prolungamenti sia della linea 1 della metropolitana che della funicolare di Chiaia, per non penalizzare i tanti napoletani che rimangono in città, ma anche i turisti presenti numerosi in questo periodo dell'anno, garantendo altresì, anche durante tutto il periodo estivo, l’apertura dell'uscita di Montecalvario e delle seconde uscite del Rione Alto.