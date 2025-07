Crolla il solaio alla scuola di Barra, il Comune avvia i controlli dappertutto Chiusi temporaneamente alcuni plessi della sesta Municipalità

A seguito del crollo del solaio del plesso “G. B. Perasso” di Barra, il Comune di Napoli ha messo in campo una serie di controlli accurati sulle strutture scolastiche di tutte le Municipalità, prevedendo anche ulteriori approfondimenti con prove di carico laddove ne sia rilevata la necessità. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

Nella Municipalità 6, per effettuare gli approfondimenti utili ed i lavori già individuati per la messa in sicurezza, saranno chiusi temporaneamente alcuni plessi scolastici. "L’amministrazione ha già individuato gli spazi, presso le strutture scolastiche limitrofe, che saranno prontamente rifunzionalizzati e messi a disposizione per accogliere le bambine ed i bambini delle scuole dell’infanzia comunali ed il nido Perasso, arrecando il minor danno possibile alle famiglie e al personale - assicurano dal municipio partenopeo -. Attraverso il lavoro congiunto degli assessorati al Bilancio e all’Istruzione e della Direzione Generale, il Comune ha avviato tutte le azioni possibili per reperire le risorse necessarie all’adeguamento dei plessi scolastici nell’ambito della manovra di assestamento. Tutti gli interventi saranno finanziati e realizzati nel mese di agosto, in modo da concludersi entro settembre e consentire la riapertura degli istituti in tempo per il prossimo anno scolastico".