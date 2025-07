"Doppio Caravaggio" a Capodimonte: torna a casa l'Ecce Homo Una mostra imperdibile fino al 2 novembre

A partire da oggi e fino al 2 novembre, il Museo di Capodimonte ospita una mostra imperdibile per gli amanti dell’arte: Doppio Caravaggio. L’esposizione mette in dialogo due opere straordinarie del maestro Michelangelo Merisi da Caravaggio: “L’Ecce Homo” e “La Flagellazione di Cristo”, finalmente riunite nello stesso spazio espositivo, la sala 62 del museo.

Il ritorno dell’Ecce Homo: da Madrid a Napoli dopo quattro secoli

Il protagonista assoluto della mostra è l’Ecce Homo, un dipinto recentemente attribuito a Caravaggio e oggi riconosciuto come autentico. Ritrovato nel 2021 in una casa privata a Madrid e inizialmente messo in vendita per soli 1.500 euro, è oggi in prestito eccezionale dal Museo del Prado. La tela, realizzata durante il soggiorno napoletano del pittore, torna così in patria dopo oltre quattro secoli, grazie a una straordinaria collaborazione tra il Ministero della Cultura spagnolo, il Museo del Prado, il Comune di Napoli e il nuovo proprietario, che ha voluto rimanere anonimo.

Un dialogo tra luce, fede e dolore: Caravaggio in mostra

La forza della mostra Doppio Caravaggio risiede nel confronto diretto tra due capolavori: La Flagellazione di Cristo, già parte delle collezioni di Capodimonte, e L’Ecce Homo, proveniente dalla Spagna. Entrambe le opere rappresentano il momento della sofferenza e della luce spirituale, in pieno stile caravaggesco, e sono esposte in un allestimento che ne valorizza la potenza visiva e simbolica.

Il commento del sindaco: un’occasione imperdibile per Napoli

Durante l’inaugurazione, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha dichiarato:

“È una mostra eccezionale, avere due Caravaggio nella stessa stanza è veramente un’occasione unica. Un richiamo per turisti e cittadini”.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni per i 2500 anni di Neapolis, offrendo un’ulteriore spinta all’offerta culturale della città. Manfredi ha anche sottolineato l’importanza del Museo di Capodimonte come punto di riferimento per l’arte a Napoli, annunciando investimenti per migliorare i collegamenti e i trasporti verso il museo.

Capodimonte: crocevia dell’arte caravaggesca

La mostra Doppio Caravaggio è anche un’occasione per riscoprire l’influenza che il maestro lombardo ha avuto sull’ambiente artistico napoletano. Lo dimostrano le opere di Battistello Caracciolo, uno dei principali seguaci di Caravaggio, presenti nella collezione del museo.