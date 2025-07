Collaborazione scientifica tra l'agenzia delle Dogane e dei monopoli e Arpac Obiettivo: realizzare progetti, studi e ricerche su tematiche di comune interesse

Nella sede della Direzione Territoriale per la Campania è stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione scientifica tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac) finalizzato a sviluppare, con la messa a disposizione delle reciproche competenze e dotazioni, attività congiunte per la realizzazione di progetti, studi e ricerche su tematiche di comune interesse.

Con questo accordo, siglato per Adm dal Direttore Territoriale per la Campania dott.ssa Maria Alessandra Santillo e per l’Arpac dal Direttore Generale avv. Luigi Stefano Sorvino, si instaura tra le due Agenzie una collaborazione scientifica volta ad incrementare il contrasto di condotte illecite, soprattutto nel settore della sicurezza dei prodotti e della salvaguardia della salute del cittadino, attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze già possedute dai due Laboratori e parallelamente, attraverso lo sviluppo congiunto di nuovi metodi analitici, lo scambio e l’analisi in parallelo di campioni, l’organizzazione di circuiti interlaboratorio e di attività formative per il personale dei due enti.

In particolare, i settori di maggiore interesse analitico riguarderanno le sostanze chimiche oggetto di restrizione del Regolamento REACH 1907/2006, della Direttiva 2009/48/CE (Ftalati, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Composti organici Volatili (VOC), Ammine Aromatiche, Nitrosammine, ecc) e alcuni settori specialistici (Prodotti petroliferi, Microbiologica, Rifiuti, ecc).

Attraverso questa importante collaborazione si incrementerà ulteriormente sul territorio l’attività delle due Agenzie finalizzata alla tutela della salute del cittadino, rafforzando anche il contrasto al traffico illecito di prodotti che non rispettano le norme sulla sicurezza.