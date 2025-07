Operai morti in cantiere, il sindaco Manfredi addolorato: "Basta tragedie" La nota dell'amministrazione comunale di Napoli

"È un giorno di dolore. Tre operai hanno perso la vita nel crollo di un cestello in una palazzina privata al Vomero. Voglio esprimere profonda vicinanza mia, dell'Amministrazione comunale e di tutta Napoli alle famiglie colpite da questa ennesima strage silenziosa" Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo quantro accaduto stamane in un cantiere al rione Alto.

"Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. Al mondo dell'impresa, a tutte le istituzioni e alle organizzazioni sindacali ribadisco l'impegno concreto per fermare le morti sul lavoro. Servono più sicurezza, più controlli e più formazione.Siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario e doveroso".