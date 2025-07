Geolier torna a casa: due serate sold out all’Ippodromo di Agnano Il rapper napoletano fa il tutto esaurito a Napoli

Dopo il clamoroso successo dei tre sold out consecutivi allo stadio Diego Armando Maradona nel giugno 2024, Geolier torna a casa per due serate-evento da record. Il rapper di Secondigliano si esibirà oggi e domani sul palco dell’Ippodromo di Agnano di Napoli, nell’ambito del suo attesissimo Tour Live 2025.

Concerto Geolier Napoli 2025: entusiasmo alle stelle

Già dal primo mattino, centinaia di fan si sono accampati nei pressi dell’ippodromo, affrontando temperature superiori ai 40 gradi. Giovani, famiglie e gruppi di amici si sono messi in fila con largo anticipo per conquistare un posto sotto il palco. C’è chi ha ricevuto il biglietto come regalo di compleanno e chi ha affrontato ore sotto il sole per accompagnare i figli. Il tutto per vedere dal vivo l’artista simbolo di una nuova generazione.

Oltre 60mila spettatori attesi per ogni serata

Ogni data del concerto di Geolier a Napoli ha registrato il sold out, con oltre 60mila spettatori previsti per ciascuna delle due serate. Numeri impressionanti, che confermano la popolarità crescente dell’artista partenopeo a livello nazionale.

Scenografia spettacolare e misure di sicurezza rafforzate

Durante la notte è stata svelata la scenografia, che promette un’esperienza visiva all’altezza delle aspettative. Per garantire la sicurezza del pubblico, il Comune di Napoli ha disposto la pedonalizzazione dell’area circostante l’Ippodromo di Agnano. Inoltre, è stato vietato l’uso di spray urticanti e la vendita di bevande in contenitori rigidi.

Piano traffico e trasporti pubblici potenziati

Per l’occasione, è stato predisposto un vasto piano traffico a Napoli. L’uscita Agnano della Tangenziale sarà chiusa dalle 14 alle 4 di notte. È consigliato utilizzare l’uscita Fuorigrotta, dove navette gratuite accompagneranno gli spettatori all’ippodromo. L’EAV ha annunciato corse straordinarie della linea Cumana e della metropolitana, attive fino alle 2 del mattino.

Napoli canta con Geolier: una città in festa

Il ritorno di Geolier a Napoli è più di un semplice evento musicale: è un tributo d’amore tra artista e città. Emozione, attesa e passione si fondono nel caldo abbraccio di una Napoli che canta a squarciagola con il suo idolo.