Sanità, Muscarà: "Ciò che ha fatto De Luca ha dell'incredibile" "Toglie un’ambulanza al territorio per metterla a disposizione del suo show"

“Vergognoso. Un’ambulanza del 118 sottratta al territorio per essere messa a disposizione dell’evento ‘Officina dei Talenti’ a Calata Capodichino, organizzato dalla Regione Campania con la presenza del Presidente De Luca. È questa la sanità che difendono? È questo il rispetto per il diritto alla salute dei cittadini?”.

A denunciarlo con forza è la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, dopo aver visionato la disposizione di servizio che prevede l’impiego, per tutta la giornata del 28 luglio, di un mezzo di soccorso territoriale normalmente operativo presso la postazione Crispi.

“Questa scelta - incalza Muscarà - lascia scoperta una vasta area della città: Chiaia, Mergellina, corso Vittorio Emanuele, via Crispi, piazza Amedeo e una parte di Posillipo. Parliamo di decine di migliaia di residenti che, in caso di emergenza, potrebbero trovarsi senza soccorso immediato, perché il mezzo dedicato al 118 verrà dirottato per presidiare una ''passerella istituzionale''.

Una follia”. Secondo la consigliera, “se davvero si voleva garantire la sicurezza dell’evento, si sarebbe potuto prevedere un’ambulanza dedicata, aggiuntiva, senza sottrarre un mezzo alla rete territoriale di emergenza. Ma si preferisce togliere al cittadino per garantire il comfort al politico di turno”.



Muscarà conclude: “In un momento in cui la sanità campana è già al collasso e ogni mezzo salvavita è indispensabile, De Luca e la sua giunta continuano a mettere in scena eventi propagandistici, sacrificando la sicurezza dei cittadini. Questa non è solo una scelta inopportuna, è una decisione politicamente irresponsabile”