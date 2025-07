Una veglia di preghiera per gli operai morti nel crollo a Napoli La comunità si stringe intorno ai parenti delle vittime

Questa sera, alle ore 20, la comunità di Cappella Cangiani, a Napoli, si riunirà in preghiera, in piazzetta Pica al rione Alto, sul luogo dove si è consumata la tragica morte dei tre operai coinvolti nell'incidente sul lavoro. I sacerdoti del quinto Decanato della arcidiocesi, insieme ai fedeli, guideranno la recita del Rosario in suffragio delle vittime, esprimendo vicinanza spirituale ai familiari colpiti dal dolore.

Durante la veglia sarà letto un messaggio di cordoglio del cardinale Mimmo Battaglia, impossibilitato a partecipare poiché impegnato a Roma per il Giubileo dei Giovani. La comunità si stringe attorno ai parenti delle vittime, per ribadire con forza che "non si può e non si deve morire di lavoro"