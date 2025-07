Città metropolitana di Napoli: è Olga Izzo la nuova consigliera di parità La nomina è avvenuta con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali

È Olga Izzo, avvocata, la nuova consigliera di parità della città metropolitana di Napoli. La nomina è avvenuta con decreto del mnistro del lavoro e delle politiche sociali su indicazione del sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi.

Iscritta all’ordine degli avvocati di Nola, Olga Izzo ha promosso e partecipato a numerose iniziative e campagne sociali, contribuendo alla diffusione dei principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento nell’agro nolano e su tutto il territorio metropolitano. Inoltre, ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito politico, istituzionale e forense, con un’attenzione costante ai temi della parità di genere, della tutela dei diritti delle donne, e della prevenzione delle discriminazioni nei luoghi di lavoro.

“Questo incarico - ha affermato la neo consigliera effettiva dell’ente di piazza Matteotti - rappresenta per me un onore e un impegno: sarò al servizio dell’intero territorio metropolitano per garantire attenzione, ascolto e azione concreta in materia di pari opportunità, in particolare per le donne e per tutte le categorie vulnerabili nei contesti lavorativi.

In questi anni ho portato avanti tante battaglie, affrontandole non solo dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto umano, per la parità di genere, e sono davvero felice di poterlo fare da oggi per tutte le cittadine e i cittadini della città metropolitana. Ringrazio il sindaco Manfredi per la fiducia accordatami, lavoreremo insieme con il massimo impegno per una società più giusta”.

“La neo consigliera - ha sottolineato il sindaco Manfredi - viene da un lungo percorso, professionale e civile, condotto con costanza, passione e competenza per oltre un decennio, sempre rivolto alla difesa dei diritti delle donne e delle vittime di discriminazioni di genere.

Alla nuova consigliera di parità, dunque, fervidi auguri per un proficuo lavoro, mentre alla consigliera uscente, Isabella Bonfiglio, il più caloroso ringraziamento da parte mia e di tutta la città metropolitana per la dedizione totale e l’abnegazione con cui ha portato avanti il suo incarico in questi anni, conseguendo risultati eccellenti sul piano della promozione della parità di genere su tutto il territorio”.

La neo consigliera di parità che in passato aveva ricoperto anche il ruolo di consigliera di parità supplente sempre per l’ente metropolitano, resterà in carica fino al 2029.