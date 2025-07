"Pineta Grande Hospital: una storia di eccellenza italiana" Il presidente Vincenzo De Luca domani al Pineta Grande Hospital

Domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 10.30 presso l’Auditorium del Pineta Grande Hospital, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si terrà l’evento “Pineta Grande Hospital: una storia di eccellenza italiana”, che intende raccontare il valore, la resilienza e la responsabilità di fare sanità di una delle strutture sanitarie più importanti del Mezzogiorno.

Il Pineta Grande Hospital ha recentemente attraversato un momento di estrema criticità, arrivando a sfiorare la sospensione delle attività del pronto soccorso a causa della mancata retribuzione di oltre 15 milioni di euro per prestazioni di emergenza già erogate. Nonostante ciò, la struttura ha continuato a operare senza interruzioni, su espressa richiesta della Regione Campania, per garantire la continuità assistenziale ai pazienti.

In attesa della rideterminazione del budget regionale, prevista per il prossimo autunno, l’ospedale ha scelto di rinviare ogni decisione drastica, continuando a garantire prestazioni di alta qualità, rese possibili grazie all’impegno di oltre 1200 dipendenti e professionisti altamente specializzati che attraggono pazienti da tutta Italia.

Solo nel mese di luglio 2025, il Pineta Grande Hospital ha accolto 19 pazienti provenienti da altri ospedali, inclusi casi complessi come quello di un paziente centenario salvato grazie a un intervento tempestivo multidisciplinare, un paziente rioperato dopo un primo intervento in altro ospedale ed uno proveniente persino dal Policlinico Casilino di Roma.

Dal 2018 a oggi, il profilo del paziente è cambiato radicalmente: i codici verdi sono passati da circa 35.000 a 17.000, ma i casi complessi sono aumentati, da circa 12.000 a 32.000, di cui 7.000 codici arancio e rossi, confermando il ruolo del Pineta Grande come centro di riferimento per l’emergenza-urgenza in Campania.

L’incontro sarà un’occasione per fare il punto sulla situazione attuale, sulle prospettive future e per sottolineare il ruolo strategico che il Pineta Grande Hospital riveste all’interno del sistema sanitario regionale.