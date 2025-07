Terapia genica: a Napoli il primo paziente al mondo riacquista la vista La Regione ha investito 34 milioni per malattie rare

Una nuova frontiera della medicina genetica è stata aperta a Napoli, dove per la prima volta al mondo un paziente affetto da una rara malattia ereditaria della retina ha riacquistato la vista grazie a una terapia genica sperimentale. Il trattamento è stato sviluppato dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) di Pozzuoli e somministrato presso la Clinica Oculistica dell’Università Vanvitelli.

Il paziente: 38 anni, affetto dalla sindrome di Usher

Il protagonista di questa rivoluzione scientifica è un uomo di 38 anni, affetto dalla sindrome di Usher, una malattia genetica rarissima che comporta una combinazione di sordità e cecità progressiva. Grazie alla terapia, il paziente ha recuperato la capacità visiva in misura significativa, segnando un traguardo storico per la ricerca genetica e per la medicina personalizzata.

Il ruolo del TIGEM e della Campania nella ricerca medica

La terapia è frutto del lavoro dell’eccellenza scientifica del TIGEM, uno dei centri di ricerca genetica più avanzati a livello internazionale. L’intervento è stato reso possibile anche grazie alla Clinica Oculistica della Vanvitelli, dove è stato condotto il trattamento in ambiente controllato e monitorato.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi questa mattina all'Università Vanvitelli, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’importanza dell’evento come simbolo del progresso sanitario regionale.

34 milioni di euro per le malattie rare: l’impegno della Regione Campania

“La Campania si conferma punto di riferimento nazionale e internazionale nella lotta contro le malattie rare”, ha dichiarato De Luca. La Regione ha stanziato 34 milioni di euro per la ricerca e la cura delle patologie rare, dimostrando un impegno concreto e strategico per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da queste gravi condizioni.

Terapia genica: il futuro della medicina personalizzata

La terapia genica rappresenta una delle strade più promettenti della medicina moderna. Agendo direttamente sul DNA, mira a correggere le mutazioni genetiche responsabili di numerose malattie rare. Il caso di Napoli potrebbe aprire la strada a nuove applicazioni cliniche e offrire speranza a milioni di pazienti in tutto il mondo.

Una speranza concreta grazie alla scienza italiana

Il successo della terapia genica somministrata a Napoli è una dimostrazione concreta di come scienza, istituzioni e sanità pubblica possano collaborare per ottenere risultati straordinari. Un esempio positivo per tutto il Paese e una speranza concreta per chi lotta ogni giorno contro una malattia genetica rara.