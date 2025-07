Il Maschio Angioino ridotto a discarica: rimosse 5 tonnellate di rifiuti L'attività di bonifica delle mura storiche: abbandonati passeggini, materassi e scarti di ogni tipo

Più di 5 tonnellate di rifiuti, tra cui passeggini, materassi, coperte e materiali di risulta, sono stati rimossi martedì mattina nell’ambito di un’attività di pulizia straordinaria delle antiche mura del Maschio Angioino, di fronte al Molo Beverello.

L’area, attualmente recintata per consentire la messa in sicurezza delle mura storiche, si era trasformata in un deposito di rifiuti, rendendo necessaria anche un’attività preliminare di sanificazione. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

"L’intervento coordinato dalla task force per il decoro urbano, voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, è stato realizzato in sinergia tra Napoli Servizi, ASIA Napoli, unità operativa Investigativa ambientale ed Emergenze sociali della Polizia locale e servizio Edilizia monumentale dell’area tecnica Patrimonio. L’operazione rientra nel più ampio piano per il ripristino del decoro urbano in città", fanno sapere dal municipio partenopeo.