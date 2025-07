Napoli, la battaglia per il decoro: ripulite dai rifiuti le aiuole di via Pigna L'intervento di bonifica nei pressi dell'ingresso della Tangenziale

Proseguono gli interventi di riqualificazione e cura degli spazi pubblici nel territorio della V Municipalità. Dopo la pulizia straordinaria di un’area di circa duemila metri quadrati in via Saverio Altamura, effettuata la scorsa settimana, stamattina gli operai sono intervenuti in via Pigna, nei pressi dell’ingresso della Tangenziale.

Nelle aiuole spartitraffico sono stati eseguiti lavori di manutenzione del verde pubblico, con rimozione di erbacce, rami secchi e rifiuti e la sistemazione delle essenze presenti. L’intervento ha restituito decoro a un’area particolarmente trafficata e visibile, migliorando non solo l’aspetto estetico ma anche la sicurezza.

"Queste azioni rientrano in un più ampio programma di valorizzazione del territorio, volto a garantire una maggiore vivibilità e a promuovere il senso di appartenenza e rispetto per il bene comune", fa sapere il Comune di Napoli.