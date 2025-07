Napoli, torna a splendere la Fontana del Marinaretto a Mergellina L'intervento di rifunzionalizzazione a cura di ABC

Torna a nuova vita la Fontana del Marinaretto, situata al Largo Barbaja a Mergellina, grazie a un importante intervento di rifunzionalizzazione realizzato da ABC Acqua Bene Comune, nell’ambito del piano di recupero delle fontane monumentali finanziato con fondi PNRR, fortemente sostenuto dal Comune di Napoli. L’inaugurazione si è svolta il 29 luglio alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, restituendo alla città un’opera che unisce arte, memoria e identità marittima.

ABC Napoli ha curato con competenza e attenzione tutte le fasi del restauro tecnico-funzionale:

· la realizzazione di una nuova alimentazione idraulica ed elettrica;

· la sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi elementi ad immersione RGB;

· il rinnovo delle tubazioni di carico della statua per i giochi d’acqua;

· la completa pulizia dell’invaso, comprese le pietre vulcaniche;

· una nuova impermeabilizzazione della vasca.

Al centro della fontana, che si apre in una vasca ottagonale in marmo, spicca la figura in bronzo di un giovane pescatore: il “Marinaretto”. Scolpito da Raffaele Marino rifacendosi alla statua di Vincenzo Gemito all’inizio del Novecento, il ragazzo siede su una tavoletta, regge tra le mani una nassa e guarda l’orizzonte. Una scena semplice, ma carica di poesia e simbolismo: emblema di una città che ha sempre vissuto in simbiosi con il mare.

Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, si è detto particolarmente soddisfatto: “Prosegue la valorizzazione delle tante fontane storiche di Napoli, un patrimonio troppo spesso dimenticato che invece è parte integrante del lungo percorso della città”.

“Restituire funzionalità e bellezza a circa 20 fontane tra cui quella del Marinaretto significa ridare voce alla storia della città, preservandola per le future generazioni”, ha dichiarato Andrea Torino, commissario straordinario di ABC Napoli.

“Questo intervento è parte di un impegno più ampio per la rigenerazione urbana, che guarda all’acqua non solo come bene primario, ma anche come elemento identitario e culturale di Napoli”m chiude Sergio De Marco, direttore generale ABC Napoli.