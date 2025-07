Sanità, Nappi: "De Luca investe nel privato ma chiude il pubblico" La Lega annuncia interrogazione

"Mentre la sanità pubblica campana, è allo sfascio, con pronto soccorso chiusi in serie, con le liste d’attesa più lunghe d’Italia, e con le Asl che, come ho più volte denunciato, non sono capaci di fornire nemmeno la minima assistenza a pazienti con disabilità, da Santa Lucia si annuncia la realizzazione di nuovi 300 posti letto per ‘Pineta Grande’.

Noi siamo dell’avviso che la cooperazione tra pubblico e privato, anche in campo sanitario, rappresenti la strada giusta da percorrere per il miglioramento del servizio, ma non vi può essere disparità di trattamento, non si possono premiare e sostenere alcune strutture e penalizzarne delle altre, solo perché queste ultime non hanno la fortuna di rientrare nel ‘circolo’ delle più ‘gradite’.

Per fare piena luce anche su questa vicenda, presenteremo apposita interrogazione consiliare. De Luca è chiamato a dare spiegazioni pure del fatto che mentre pratica la politica dell’edilizia sanitaria e misura l’eccellenza esclusivamente in mattoni, continua a negare ai campani il diritto alla salute”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.