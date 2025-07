Napoli, funicolare di Chiaia: da domani sospesi i prolungamenti Capodanno: "Un'estate nera per il trasporto pubblico nel capoluogo partenopeo"

"Mentre gran parte dei napoletani sono ancora in città e Napoli è piena di turisti si aggrava la situazione disastrosa determinata dalla malagestione del trasporto pubblico cittadino. Infatti, dopo la soppressione di diverse linee su gomma e la chiusura fino al 15 settembre prossimo della tratta della linea 1 della metropolitana che collega Piscinola con i Colli Aminei, scatta anche la drastica riduzione dell'orario di funzionamento delle funicolari. Infatti, da domani, 1° agosto e per tutto il mese, per la funicolare di Chiaia saranno sospesi tutti i prolungamenti, con l'ultima corsa alle 22:00 mentre già da venerdì scorso è chiusa la funicolare di Mergellina. Ma non finisce più: dall'8 agosto prossimo e fino al 30 agosto saranno sospesi i prolungamenti del venerdì e del sabato anche per la linea 1 della metropolitana ".

A denunciare l'estate nera del trasporto pubblico a Napoli è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Va ricordato - sottolinea Capodanno - che ogni giorno feriale le quattro funicolari cittadine trasportano mediamente circa 60mila passeggeri, anche con tantissimi turisti, che si spostano da un quartiere all'altro della città utilizzando questo fondamentale quanto rapido sistema di collegamento. Purtroppo già in passato, a ragione dei vuoti determinati nel personale a disposizione dell'azienda napoletana per la mobilità, non essendoci la possibilità di coprire tutti i turni presso le stazioni dei quattro impianti a fune, si sono determinate delle chiusure nel periodo estivo senza che, nel tempo, si siano attivate soluzioni all'annoso problema.

Si aggiungano - continua Capodanno - i numerosi guasti e fermi improvvisi che stanno interessando, negli ultimi tempi, segnatamente la funicolare Centrale e la funicolare di Chiaia, oltre alle due linee della metropolitana, creando disagi e conseguenti malumori tra i numerosi utenti, è il quadro a tinte fosche è completo.

Situazioni, quelle che riguardano il servizio del trasporto su ferro - puntualizza Capodanno -, che vengono rese pubbliche con notevole ritardo, non consentendo sovente ai viaggiatori abituali di potersi organizzare, la qual cosa irrita ancora di più gli utenti che si trovano di fronte a cambiamenti improvvisi che non consentono di raggiungere il posto di lavoro o la meta prefissata.

Insomma un vero e proprio rompicapo che ogni giorno affligge i viaggiatori degli impianti a fune, tra i quali numerosi turisti - conclude Capodanno -. Una situazione paradossale che, con sarcasmo tutto partenopeo, ha prodotto un nuovo gioco, il "totofunicolare", destinato a chi indovina, di giorno in giorno, quali impianti resteranno chiusi totalmente o parzialmente, o ridurranno l'orario di funzionamento.

Il tutto mentre da palazzo San Giacomo, sulla vicenda, non giunge alcun segnale, con il sindaco Manfredi e l'assessore ai trasporti Cosenza che, a fronte dell'esasperazione prodotta in tante persone per i continui malfunzionamenti e disfunzioni che si registrano in un comparto così importante per la mobilità, fanno come le famigerate tre scimmiette: non vedono, non sentono e non parlano".