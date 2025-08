Paura a Torre Annunziata, crolla il controsoffitto della postazione 118 Nessuno tocchi Ippocrate: "Medico salvo per miracolo"

"Paura nella tarda mattinata di oggi presso la postazione del 118 di Torre Annunziata, dove il tetto di una stanza è improvvisamente crollato. L'incidente è avvenuto nella stanza destinata al medico di turno, che si è salvato per un soffio".

E' quanto si legge nel profilo Facebook dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, che pubblica le foto del crollo del controsoffitto. "Secondo le prime ricostruzioni - prosegue l'associazione - il medico avrebbe avvertito strani scricchiolii provenire dal soffitto e, insospettito, è uscito appena in tempo. Pochi istanti dopo, il solaio ha ceduto, facendo crollare parte della copertura della stanza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La struttura, situata in un edificio già oggetto di segnalazioni per carenze strutturali, è stata immediatamente evacuata e transennata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici comunali e le forze dell'ordine per accertare le cause del crollo e valutare la stabilità dell'intero edificio. Intanto, i servizi di emergenza sanitaria sono stati temporaneamente trasferiti per garantire la continuità operativa.

Le autorità stanno indagando sull'accaduto, mentre cresce la preoccupazione tra gli operatori sanitari che da tempo lamentano le condizioni precarie delle strutture assegnate al servizio".