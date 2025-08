Autonomia sanità campana, Zuccarelli: "Inutile braccio di ferro politico" "Il continuo rinvio dell'autonomia della sanità campana è un'offesa al diritto alla cura"

Sul rinvio dell'autonomia della sanità campana ecco il commento del presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli, Bruno Zuccarelli, verso la riunione interministeriale che si pronuncerà sulla richiesta della Regione Campania per l'uscita dal piano di rientro sanitario.

"Offesa al diritto alla cura"

"Dal 2019 la Campania ha riconquistato sul piano formale l'autonomia, avendo raggiunto tutti gli obiettivi previsti nei settori ospedaliero, distrettuale e della prevenzione. Eppure, ancora oggi, non è libera di utilizzare pienamente i fondi e programmare il proprio futuro sanitario. Se gli standard richiesti sono stati raggiunti, questo diventa un ricatto, non una forma di controllo. È un inutile braccio di ferro politico che sta mettendo a rischio la salute dei cittadini. L'Ordine dei Medici non fa politica. Non siamo qui a parteggiare per l'uomo o per l'altro. Siamo vicini ai professionisti della salute e dei cittadini che sono ostaggi di questo braccio di ferro. I rappresentanti istituzionali non possono continuare a tenere la salute dei cittadini in ostaggio dietro un inutile braccio di ferro, fondato su strumentalizzazioni politiche. Il continuo rinvio dell'autonomia della sanità campana è un'offesa al diritto alla cura, e trasforma la vita delle persone in un campo di battaglia istituzionale. Se ci sono i presupposti il Governo restituisce immediatamente la piena autonomia alla Regione Campania, diversamente se abbia il coraggio di tornare a commissariarla".