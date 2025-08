17 Anni di "Strade Sicure": in Campania oltre 40.000 controlli Il merito va all'Esercito Italiano

L’operazione “Strade Sicure” compie 17 anni. In Campania oltre 40.000 controlli e risultati importanti nella lotta alla criminalità e ai reati ambientali.

Esercito in prima linea: 17 anni di operazione "Strade Sicure"

L’iniziativa “Strade Sicure”, nata nel 2008, ha raggiunto il traguardo dei 17 anni, confermandosi un punto fermo per la sicurezza urbana in Italia. In Campania, il contributo dell’Esercito Italiano è stato determinante: oltre 40.000 controlli effettuati su persone e veicoli dimostrano l’efficacia e la costanza dell’operazione.

Campania: risultati concreti sul campo

Nel Raggruppamento Campania, i numeri parlano chiaro: più di 300 persone fermate, arrestate o denunciate; sequestrate 8 armi da fuoco, 300 veicoli e oltre 80 grammi di sostanze stupefacenti.

Questi dati confermano l’impatto dell’operazione sul territorio, con una presenza capillare e costante delle Forze Armate, in sinergia con le forze di polizia locali.

Focus sulla sicurezza ambientale: l’operazione Terra dei Fuochi

Un altro aspetto centrale è il contrasto ai reati ambientali. Nell’ambito dell’operazione Terra dei Fuochi, sono stati impiegati circa 200 militari dedicati al monitoraggio delle aree più critiche della Campania. I risultati: oltre 200 nuovi siti di sversamento individuati; più di 70 roghi di rifiuti segnalati; sanzioni amministrative superiori a 5,8 milioni di euro.

Questa attività ha un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente, una priorità per il governo e le autorità locali.

Controlli rafforzati anche nelle stazioni ferroviarie

Non solo sicurezza urbana e ambientale: circa 800 militari dell’Esercito sono attivi nelle principali stazioni ferroviarie italiane, con l’obiettivo di rafforzare i dispositivi di sicurezza e garantire maggiore tranquillità a pendolari e viaggiatori.