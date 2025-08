Dj morto ad Ibiza, nuovi accertamenti disposti dai pm: rinviata l'autopsia Il padre: al momento è impossibile definire la data dei funerali

Bisognerà attendere ancora per conoscere la data dei funerali di "Dj Godzi", l'artista napoletano morto in circostanze ancora tutte da chiarire ad Ibiza, dove viveva.

Il pm, infatti, ha disposto nuovi accertamenti e dunque è stata rinviata l'autopsia.

"Su disposizione del pubblico ministero competente presso la Procura di Roma, e in considerazione della delicatezza e rilevanza del caso - scrive il padre del dj in un comunicato - è stato disposto di procedere con ulteriori accertamenti tecnici preliminari all'autopsia. Tali accertamenti comporteranno un inevitabile prolungamento dei tempi, rendendo al momento impossibile definire una data certa per l'esame autoptico e, conseguentemente, per la celebrazione delle esequie".

Il papà di Dj Godzi ha ringraziato tutti coloro che "si erano resi pronti a fornire supporto logistico e organizzativo in vista delle esequie"

Non conoscere la data dei funerali, ha specificato Noschese senior, "comporta un ulteriore carico di dolore" ma allo stesso tempo ha ribadito fiducia nei magistrati.