Infrastrutture. Ferrante: "Ok interventi per America's Cup" Occasione straordinaria accelerare processi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana

"L’assegnazione a Napoli della 38esima edizione dell’America’s Cup rappresenta un’occasione straordinaria per consolidare e accelerare i processi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana in corso nell’area di Bagnoli-Coroglio ed il rilancio dell'area costiera napoletana.

Con l’approvazione del Programma di interventi infrastrutturali relativi all’America’s Cup si dà il via a un piano di riqualificazione urbana che accelera il rilancio del sito di Bagnoli rendendolo pronto a ospitare il più importante torneo velico del mondo".

Lo afferma, a margine della Cabina di Regia su Bagnoli cui ha partecipato, il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.

"Il Programma di interventi prevede la realizzazione delle opere a terra e a mare per un importo complessivo di 152 milioni di euro. Sono inoltre previsti ulteriori interventi infrastrutturali connessi all’evento per 65 milioni di euro, finalizzati a migliorare funzionalità e accessibilità del sito. In questo scenario, l’America’s Cup è un vero e proprio catalizzatore capace di orientare e concentrare l’attuazione di interventi strutturali già previsti dal Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'area Bagnoli-Coroglio, rafforzandone la coerenza strategica, anticipandone i tempi e rendendone più efficace l’impatto territoriale e urbano.

L’obiettivo è garantire la piena e tempestiva realizzazione delle opere, in condizioni di sicurezza, legalità, qualità paesaggistica e urbana, in vista dell’appuntamento internazionale del 2027. Grazie al nostro Governo - conclude Ferrante - Napoli torna finalmente protagonista".