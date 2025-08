Il super yacht Boardwalk approda tra il Golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana Lo yacht di lusso da 150 milioni di dollari dell’ambasciatore USA

Non è passato inosservato il passaggio dello yacht Boardwalk nelle acque del Golfo di Napoli e lungo la Costiera Amalfitana. Si tratta di un'imbarcazione extra lusso da 77 metri, dal valore stimato di 150 milioni di dollari, appartenente a Tilman J. Fertitta, miliardario statunitense, proprietario degli Houston Rockets in NBA e, dal 2025, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e San Marino.

Negli ultimi anni, è sempre più frequente avvistare mega yacht al largo del Lungomare Caracciolo o nella Penisola Sorrentina, ma la presenza di Boardwalk ha attirato particolare curiosità. Non solo per il suo design imponente, ma anche per l'identità del suo proprietario.

Chi è Tilman Fertitta, l’imprenditore texano con radici siciliane

Nato in Texas nel 1957, Tilman Joseph Fertitta ha origini siciliane e una storia imprenditoriale di enorme successo. È il CEO e proprietario di Landry's Inc., un colosso del settore ristorazione e intrattenimento che include ristoranti, casinò e hotel. Tra i suoi brand più noti figura la celebre catena Bubba Gump Shrimp Co., ispirata al film Forrest Gump.

Fertitta è noto anche per essere, secondo Forbes, il ristoratore più ricco del mondo. Ma la sua influenza va oltre il business: nel 2017 ha acquistato gli Houston Rockets, storica squadra NBA.

A fine 2024, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sua nomina a ambasciatore USA in Italia e San Marino. L'incarico è diventato ufficiale il 6 maggio 2025, quando Fertitta ha presentato le credenziali al presidente Sergio Mattarella.

Boardwalk: lo yacht extra lusso con spa, piscine e persino un elicottero

Lo yacht Boardwalk è stato costruito nel 2021 dai prestigiosi cantieri olandesi Feadship. Il design esterno porta la firma di De Voogt Naval Architects, mentre gli interni sono stati curati da Halffman Interiors, con uno stile contemporaneo ed elegante.