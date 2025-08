Al via le condotte sottomarine: storico passo per il disinquinamento del Golfo Avviati i lavori per il collettore fognario tra Torre del Greco e Foce Sarno

a cura di

Rossella Strianese

martedì 5 agosto 2025 alle 15:18



Bonavitacola: "Opera attesa da decenni per risanare il mare". Investiti 35 milioni di euro