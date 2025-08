Lega presenta esposto contro la gestione delle disinfestazioni ASL NA1 La conferenza nella sede in zona Toledo

Questa mattina, nella sede della Lega in via del Carretto 26 a Napoli, si terrà una conferenza stampa per lanciare un’iniziativa popolare contro la gestione delle disinfestazioni da parte dell’ASL Napoli 1. Il partito denuncia un’emergenza igienico-sanitaria causata dall’invasione di topi, blatte e zanzare, tra cui le cosiddette “zanzare killer” portatrici del virus West Nile, che sta colpendo molti quartieri della città.

L’iniziativa e il numero WhatsApp per le segnalazioni

Durante la conferenza, la Lega presenterà un numero WhatsApp dedicato ai cittadini per ricevere segnalazioni dettagliate con foto, video e indirizzi precisi. Le denunce non anonime saranno verificate e inoltrate direttamente agli enti competenti, tra cui ASL Napoli 1, ABC Napoli e il Comune di Napoli - Assessorati e Settore Fogne.

L’esposto alla Corte dei Conti e Procura della Repubblica

Il partito ha inoltre depositato un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, per denunciare quella che definisce “gestione scandalosa” da parte dell’ASL Napoli 1. Secondo la Lega, nonostante l’ente avesse investito centinaia di migliaia di euro in mezzi propri per le disinfestazioni, ha comunque esternalizzato il servizio spendendo milioni di euro senza risultati efficaci.

Partecipanti

Alla conferenza stampa prenderanno parte i dirigenti della Lega Napoli, con le conclusioni affidate a Enzo Rivellini, Giampiero Zinzi e Claudio Durigon. L’iniziativa punta a dare voce ai cittadini esasperati e a sollecitare un intervento deciso delle autorità competenti.