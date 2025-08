Giugliano: a 70 giorni dal voto ancora nessuna giunta Cresce la sfiducia dei cittadini

A oltre due mesi dalle elezioni comunali di maggio, Giugliano, la seconda città più popolosa della Campania, è ancora senza una giunta comunale. Il sindaco Diego D’Alterio (Partito Democratico), eletto al primo turno con il sostegno del centrosinistra, non ha ancora varato la nuova squadra di governo. Lo stallo politico sta alimentando malumori tra i cittadini, che chiedono soluzioni immediate ai problemi storici del territorio.

Coalizione in stallo: mancano ancora le nomine

La coalizione vincente, che include anche alcune liste civiche della fascia costiera, fatica a trovare un’intesa. Dopo alcune rinunce, diversi partiti non hanno ancora indicato i propri rappresentanti per entrare nell’esecutivo. Secondo le regole, nella giunta dovrebbero esserci almeno quattro donne, ma le trattative sono in alto mare.

La città aspetta risposte: viabilità e commercio in crisi

Con il corso Campano chiuso da mesi, la città vive un blocco infrastrutturale che incide fortemente sul traffico e sulla vivibilità. La crisi del commercio nel centro storico resta irrisolta, e la mancanza di una giunta sta rallentando ogni possibile intervento.

Delusione a ridosso del Ferragosto

Con l’estate ormai avanzata e Ferragosto alle porte, l’assenza di una guida amministrativa sta facendo crescere la sfiducia dei cittadini. “Servono fatti, non solo buoni propositi”, è il pensiero ricorrente tra la popolazione. In molti sperano che settembre porti finalmente all’insediamento della giunta e all’avvio di un reale lavoro sul campo.