Libri gratuiti agli studenti, ecco le procedure per ottenere le cedole L'assessore Striano: diamo una mano alle famiglie per garantire l'istruzione a tutti

Il Comune di Napoli garantisce la distribuzione gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie cittadine mediante il ricorso a cedole librarie in formato elettronico. Da ieri è possibile recarsi presso le librerie e le cartolibrerie accreditate per il ritiro dei libri di testo: gli esercenti accetteranno le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto e provvederanno con la massima sollecitudine all'ordine ed alla consegna dei libri.

Si ricorda inoltre che, per gli studenti della scuola secondaria in particolari condizioni di disagio economico il Comune garantisce la distribuzione parzialmente gratuita dei libri di testo. Lo rende noto Palazzo San Giacomo.

Fino alle ore 14 del 22 settembre 2025, è possibile presentare la domanda per accedere al riconoscimento di un contributo (sotto forma di cedola libraria in formato elettronico) per l'acquisto di libri di testo.

Possono accedere al contributo gli studenti iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Napoli il cui nucleo familiare sia in possesso dell’attestazione ISEE relativa all’anno 2025 pari o inferiore a € 13.300,00.

“L'investimento nei libri scolastici dimostra quanto sia importante l’istruzione per la costruzione di una società solidale ed equa – sottolinea l’assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano –. Fornire gratuitamente i testi scolastici aiuta a ridurre il peso economico sulle famiglie e a creare un ambiente di apprendimento inclusivo. Questa iniziativa contribuisce a colmare le disuguaglianze educative, contrastando anche il fenomeno dell’abbandono scolastico. È quindi fondamentale l’impegno del Comune di Napoli per garantire un accesso all’istruzione senza alcuna disparità ”.

Tutte le informazioni relative all’elenco delle librerie accreditate per la fornitura dei libri e alla procedura e allo stato di avanzamento delle pratiche sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito del comune di Napoli: https://www.comune.napoli.it/cedole-librarie