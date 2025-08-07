Galleria Umberto I nel mirino dei vandali, ripulite le aree danneggiate Stamane intervento coordinato di Asia e Napoli Servizi

Si è svolto questa mattina un intervento di pulizia e messa in sicurezza coordinato di Asia e Napoli Servizi presso la Galleria Umberto I di Napoli, su disposizione del sindaco Gaetano Manfredi.

Gli operatori delle due partecipate comunali hanno ripulito l'area dei lavori della galleria numerose volte presa di mira da vandali e teppisti che solo qualche giorno fa avevano dato fuoco ad alcuni teli di copertura. Non solo. Nelle scorse ore, sui propri profili social, il parlamentare napoletano Francesco Emilio Borrelli aveva denunciato anche il danneggiamento del vetro di uno dei rosoni all'interno della galleria.