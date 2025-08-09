Sanità, cambio al vertice all'Asl Napoli 1 Centro: si insedia Gubitosa Con lui il direttore amministrativo Carrara e direttore sanitario Corvino

Si è insediata questa mattina la nuova Direzione Strategica della ASL Napoli 1 Centro. Il neo Direttore Generale, Gaetano Gubitosa, proveniente dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, che ha guidato come Direttore Generale per la durata di 5 anni, si affianca di due donne che sono rispettivamente Amalia Carrara, Direttore Amministrativo, proveniente anche quest’ultima dalla stessa Azienda Ospedaliera dove ha ricoperto lo stesso ruolo e da Maria Corvino, già Direttore Sanitario della ASL Napoli 1 Centro che continuerà nell’incarico.