Federico II: inizia oggi l’incarico del nuovo direttore generale Elvira Bianco

Inizia oggi l’incarico quinquennale Elvira Bianco, nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.
"Sono felice di assumere la guida della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e ringrazio, per la fiducia accordatami, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Rettore dell’Università Federico II prof. Matteo Lorito. Per il lavoro svolto sino ad oggi, un particolare ringraziamento a Giuseppe Longo.
Proseguiremo in un percorso di crescita ed innovazione della più grande azienda ospedaliera universitaria del mezzogiorno, in sinergia con gli obiettivi regionali e nel pieno rispetto del legame inscindibile tra assistenza, didattica, formazione e ricerca.
Sono consapevole delle tante eccellenze professionali presenti nella realtà dell’azienda federiciana e dell’importante ruolo che essa riveste nell’ambito della sanità regionale e nazionale. Avendo fino a ieri ricoperto il ruolo di direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, sono pronta a mettere a disposizione l’esperienza acquisita. Insieme a Edwige Cascone, direttore sanitario e a Stefano Visani, direttore amministrativo, lavoreremo ad una direzione aperta alla condivisione e al confronto costruttivo. Mi impegno a garantire la realizzazione di azioni concrete per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini, in un’ottica di efficacia, efficienza e miglioramento dell’offerta assistenziale, e per il benessere del personale, che sin d’ora desidero ringraziare".