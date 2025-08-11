Vacanze sempre più un lusso: l’appello urgente al governo dell’Abbac Nasce il progetto "vacanze per tutti"

Le vacanze stanno diventando un lusso sempre più difficile da permettersi per milioni di italiani. Secondo i dati ISTAT, il 35% delle famiglie monoreddito e il 40% dei pensionati non possono permettersi nemmeno una settimana fuori casa. Un quadro allarmante che ha spinto l’Osservatorio Turistico Abbac a lanciare un appello urgente al Governo per sostenere il turismo sociale e rilanciare il turismo interno.

Il turismo interno in crisi: un calo del 25% rispetto al pre-pandemia

Il turismo interno italiano ha subito un forte contraccolpo negli ultimi anni, registrando un calo del 25% rispetto al periodo pre-pandemia. Questo decremento ha avuto pesanti ricadute soprattutto sulle piccole e medie imprese del settore turistico, fondamentali per l’economia locale e per l’offerta di servizi sul territorio.

Vacanze impossibili per famiglie monoreddito, pensionati e single

La situazione economica difficile costringe molte famiglie, pensionati, single, studenti e lavoratori precari a rinunciare al diritto alle vacanze, considerate da oltre il 60% degli italiani un diritto fondamentale secondo un’indagine Censis. L’Osservatorio Turistico Abbac, guidato dal coordinatore nazionale Agostino Ingenito, sottolinea la necessità di interventi concreti per favorire l’accessibilità al turismo sociale.

L’appello dell’Osservatorio Turistico Abbac al Governo

Per far fronte a questa emergenza, l’Osservatorio chiede al Governo di rimettere in azione i buoni vacanza, uno strumento indispensabile per sostenere il turismo interno e aiutare la filiera economica del settore in difficoltà. La proposta include l’istituzione di un tavolo interministeriale con la partecipazione di INPS e Regioni, volto a creare una governance efficace delle risorse disponibili e un piano pluriennale per un turismo accessibile e sostenibile.

Progetto “Vacanze per tutti”: un’iniziativa pilota a Napoli

In risposta alla crisi, è stato avviato un progetto sperimentale con la rete associativa di Napoli e Matera, coordinato dalla neonata DMO presieduta da Ida Riccardo. L’iniziativa “Vacanze per tutti” propone pacchetti di turismo sociale a prezzi calmierati, modulabili in base al reddito ISEE e alla stagione. Il progetto unisce strutture ricettive extralberghiere e agenzie di viaggio per offrire trasporti e soggiorni accessibili, nonostante l’aumento generale dei costi.

Come prenotare: la piattaforma TurismoSicuro.it

Nei prossimi giorni, sarà possibile prenotare tramite la piattaforma TurismoSicuro.it, grazie alla disponibilità spontanea degli operatori turistici. Saranno disponibili voucher e modalità semplificate per permettere a tutti di accedere facilmente a queste opportunità di vacanza a costi contenuti.