Ferragosto al Parco Archeologico di Ercolano: apertura straordinaria Visite serali

Anche quest’anno il Parco Archeologico di Ercolano sarà aperto regolarmente durante il giorno di Ferragosto, offrendo a residenti e turisti un’occasione unica per scoprire uno dei siti romani più affascinanti al mondo.

Orari estivi per tutto il mese di agosto

Il Parco sarà visitabile per tutto il mese di agosto con il consueto orario estivo: apertura dalle 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso previsto alle ore 18:00. Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco, invita tutti a vivere la cultura all’aria aperta durante questo periodo estivo, sottolineando il valore storico e archeologico di Ercolano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

“Una notte al Museo”: nuove aperture serali dal 26 agosto

Dopo il successo dei percorsi notturni de “I Venerdì di Ercolano”, dal 26 agosto il Parco inaugurerà una nuova iniziativa: “Una notte al Museo”. Ogni martedì e giovedì sera sarà possibile visitare il Padiglione della Barca e l’Antiquarium in orario serale, dalle 19:30 in poi, mentre l’area archeologica resterà aperta solo durante il giorno.

Un’esperienza culturale suggestiva e adatta a tutti

Le visite serali puntano a valorizzare due spazi di grande importanza identitaria del Parco. Il Padiglione della Barca custodisce infatti reperti in legno miracolosamente conservati, un vero unicum nel panorama archeologico mondiale. Le atmosfere serali renderanno l’esperienza più intima e confortevole, ideale anche per le famiglie.

Prolungamento dell’iniziativa a settembre

La proposta di “Una notte al Museo” sarà attiva non solo ad agosto, ma proseguirà anche per tutto il mese di settembre, mantenendo gli stessi giorni di apertura serale.