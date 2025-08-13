I Venerdì di Ercolano : record di 4.404 visitatori La prima tappa "gli ozi di Ercole"

Il 2025 segna un traguardo storico per I Venerdì di Ercolano, il ciclo di aperture serali del Parco Archeologico di Ercolano. Con 4.404 visitatori, quasi il doppio rispetto ai 2.487 del 2024, l’evento conferma il successo della nuova formula introdotta quest’anno.

Una formula innovativa che conquista il pubblico

La novità principale è stata la visita libera in fascia serale accompagnata da “hot spot” artistici: performance di recitazione, danza e musica create appositamente per raccontare Ercolano in chiave innovativa.

Questa esperienza immersiva ha saputo attrarre turisti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un modo unico per vivere l’archeologia sotto le stelle.

Le parole di Francesco Sirano

Francesco Sirano, funzionario delegato alla direzione del Parco e prossimo Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), ha dichiarato:

“Aver quasi raddoppiato le presenze rispetto al 2024 conferma che innovare rispetto al passato è stata una scelta vincente. Il merito va a tutto il personale e ai collaboratori che hanno reso possibile questa esperienza unica, e naturalmente al pubblico che ha scelto di scoprire Ercolano di notte.”

Prossimo evento: Gli ozi di Ercole – Corpo mitico

Dall’11 al 13 settembre 2025, Ercolano ospiterà il festival Gli ozi di Ercole – Corpo mitico, tre giorni dedicati a incontri e riflessioni sui miti-chiave e sui paesaggi simbolici dell’antichità.

Studiosi, attori e musicisti di rilievo nazionale dialogheranno con il pubblico attraverso lezioni-spettacolo, offrendo nuove prospettive sul patrimonio storico e culturale.