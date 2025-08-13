Ospedale Cotugno a Napoli: modello di eccellenza nel mondo Nominato presidente del Nitag l'esperto e attento primario Roberto Parrella

Ancora una volta l’ospedale Cotugno, azienda ospedaliera dei Colli si distingue nel panorama della sanità campana ed internaziionale!

Con un decreto firmato dal ministro della salute, Orazio Schillaci, è stato ricostituito il Nitag (Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni), un organismo di primaria importanza per la definizione delle politiche vaccinali in Italia.

A presiedere il nuovo Nitag sarà Roberto Parrella, direttore Uoc malattie infettive ad indirizzo respiratorio dell’ospedale Cotugno e presidente della società italiana di malattie infettive e tropicali. Una vera e propria eccellenza nel panorama sanitario italiano, una garanzia per le sue spiccate capacità professionali ed umane affiancato da un'equipe collaudata. Una grande squadra, sotto gli occhi di tutti per il grande lavoro sinergico e meticoloso non solo nella cura della malattia ma soprattutto a livello umano. E a dimostrarlo sono le tantissime attestazioni da affetto da parte dei pazienti che affluiscono da ogni parte del mondo.

Al suo fianco, tra i 22 esperti nominati, anche Alessandro Perrella, direttore Uoc malattie infettive emergenti ad allta contagiosità.

Il Nitag avrà il compito di:

Offrire supporto scientifico alla definizione delle politiche vaccinali nazionali, monitorare malattie infettive e valutare l'efficacia dei vaccini, studiare l’esitazione vaccinale e promuovere una comunicazione più efficace, collaborare con Oms, Ecdc e Unione Europea su programmi di prevenzione globale.

"In qualità di presidente della Simit, società italiana di malattie infettive e tropicali desidero ringraziare vivamente il ministro Orazio Schillaci per la mia nomina a presidente del Nitag - commenta Roberto Parrella – Questa nomina è sicuramente un riconoscimento importante per la Simit che rappresento ed un apprezzamento per quanto fatto dalla nostra società nel campo delle malattie infettive e dei vaccini in particolare.

L’offerta vaccinale rappresenta uno strumento straordinario di prevenzione ed un’offerta di salute da cui non si può prescindere. Voglio ricordare che il nostro calendario vaccinale è fortemente apprezzato in ambito scientifico per la sua valida offerta.

Per questo voglio ringraziare anche tutti i colleghi che hanno fatto parte del precedente gruppo tecnico per tutto ciò che hanno saputo realizzare in questi anni. Certamente ancora tanto bisogna fare in ambito vaccinale ma sono sicuro che con tutti i nuovi componenti del Nitag si potrà instaurare un utile confronto ed una proficua collaborazione sostenuta da solidi dati scientifici ed indirizzata unicamente alla salvaguardia della salute pubblica ed individuale".