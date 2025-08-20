Incendio nei pressi della stazione: stop tratta Circumvesuviana All'altezza di Via Monaci: circolazione ferma tra Torre del Greco e Torre Annunziata

Nuovo incendio nella zona esterna di una stazione dismessa: come ieri interrotta tratta della Circumvesuviana. L'episodio viene nuovamente segnalato all'altezza della vecchia fermata di via Monaci: come spiega l'Ente Autonomo Volturno in una nota "causa incendio esterno alla ferrovia, nei pressi della stazione di via Monaci, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata". Di conseguenza, i treni in partenza da NAPOLI in direzione Sorrento, Poggiomarino e Torre Annunziata limitano la corsa a Torre del Greco, mentre quelli provenienti da Sorrento e Poggiomarino limitano la loro corsa a Torre Annunziata.