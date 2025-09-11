Terra dei Fuochi, Ciciliano: "focus sugli effetti dei roghi sui cittadini" Riunione a Caivano per monitorare la situazione ambientale

A Caivano, si è tenuta oggi una riunione dedicata alla gestione operativa della Terra dei Fuochi, con particolare attenzione alla rimozione e identificazione dei rifiuti e agli effetti dei roghi illegali sulla salute della popolazione. L’incontro è stato presieduto da Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile e commissario governativo per la Terra dei Fuochi.

Tavolo Ambiente e Salute: partecipanti e obiettivi

Al tavolo Ambiente e Salute hanno partecipato i direttori generali delle ASL territorialmente competenti di Caserta e Napoli 2 Nord, insieme a rappresentanti di università, ospedali, dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA Campania) e dell’ISPRA.

L’obiettivo principale è duplice: gestire efficacemente i rifiuti presenti sul territorio e monitorare le possibili ripercussioni dei roghi sulla salute dei cittadini, con particolare attenzione a patologie respiratorie e oncologiche.

Patologie respiratorie e oncologiche: studi e interventi

Fabio Ciciliano ha spiegato che sarà garantito un impegno costante sulla gestione delle patologie acute respiratorie, legate all’esposizione immediata ai fumi dei roghi. Parallelamente, saranno avviati studi più complessi sulle patologie neoplastiche, con lo scopo di analizzare eventuali correlazioni tra l’ambiente contaminato e l’insorgenza di alcune forme di tumore tra la popolazione residente.