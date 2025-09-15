Giancarlo Siani, il giovane giornalista precario de 'Il Mattino' ucciso il 23 settembre 1985 dalla camorra, verrà ricordato anche a Torre Annunziata, il comune vesuviano dal quale lavorava come corrispondente. Il 19 settembre alle 10.30 in via Parini verrà intitolato a lui un asilo nido a cura del Comune oplontino. Il ricordo vive anche nel libro 'Con la schiena dritta' (edizioni Marotta&Cafiero) che il 5 ottobre che verrà presentato a Palazzo Reale a Napoli al Campania Libri Festival, come accennato da Ludovica Siani, vice presidente della Fondazione Siani. Il volume e contiene articoli del giovane cronista e testimonianze.
A Torre Annunziata un asilo intitolato a Giancarlo Siani
La cerimonia il 19 settembre
Torre Annunziata.