Venus Williams e Andrea Preti: nozze super blindate a Ischia Matrimonio top secret per la campionessa di tennis e l'attore

ISCHIA – Un bunker di lusso sospeso sul Mediterraneo per il sì, super blindato e totalmente off-line. Venus Williams, ex numero uno del tennis mondiale, e l’attore italiano Andrea Preti si sono sposati ieri pomeriggio al Faro di Punta Imperatore a Ischia, in una cerimonia riservatissima che ha trasformato l’iconica location in una fortezza della privacy.

L’operazione segretezza è stata totale. A tutti gli ospiti e a chiunque abbia lavorato all’evento sono stati ritirati i cellulari all’ingresso. Oltre al divieto di condividere qualsiasi immagine, è stato fatto firmare un patto di riservatezza con clausole molto rigide per azzerare qualsiasi fuga di notizie o racconto social, non solo relativamente al momento del sì.

La sposa, 45 anni, ha soggiornato prima della cerimonia al Miramare Sea Resort di Sant’Angelo con la sorella Serena, regista indiscussa dell’evento. Al suo fianco, un parterre di amici d’eccezione: dalla collega tennista Caroline Wozniacki alla cestista Lisa Leslie con il marito, fino al modello Mattia Narducci e alla schermitrice olimpionica Elisa Di Francisca.

Dopo una scalinata di 155 gradini (affrontata con babucce griffate Gucci e Louis Vuitton, dono degli sposi), la cerimonia è iniziata alle 17.30 con una vista mozzafiato sul mare. A seguire, una cena stellata al ristorante Lisola di Forio, dello chef Nino Di Costanzo con il pizzaiolo Ivano Veccia, anch’esso protetto da misure di sicurezza straordinarie.

I festeggiamenti sono iniziati già mercoledì, con un aperitivo al tramonto e una partita di beach volley al Sun Pietro Beach Club, e sono proseguiti giovedì con una cena per le famiglie. La coppia, insieme da un anno, si è conosciuta a una sfilata di Gucci nell'estate del 2024 e ha scelto Ischia per le nozze, lo stesso luogo del loro primo viaggio insieme e che fu anche teatro della leggendaria passione tra Elizabeth Taylor e Richard Burton. Un’isola romantica e discreta, l’unica degna di un amore che ha già deciso di vivere lontano dai riflettori.