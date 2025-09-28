Campi Flegrei: Prefetto Napoli incontra comitati cittadini su bradisismo Un aggiornamento sulle misure fiscali e finanziarie straordinarie a sostegno della popolazione

Ieri si è tenuto, presso il Centro Operativo Comunale di Monteruscello, a Pozzuoli, un incontro presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, di aggiornamento della situazione ai Campi Flegrei, al quale hanno partecipato il Vicesindaco del Comune di Napoli, i Sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida oltre ai comitati cittadini dell’area flegrea in tema di bradisismo. Un confronto, ha dichiarato il Prefetto, tra Istituzioni e Comitati allo scopo di aggiornare i cittadini sulle attività in corso e sui percorsi futuri, tenuto conto che il Governo ha previsto, per far fronte all’emergenza bradisismo, misure fiscali e finanziarie straordinarie a sostegno della popolazione e delle attività economiche locali.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle amministrazioni comunali hanno illustrato le iniziative avviate, fornendo dati e notizie in merito ai procedimenti tecnico-amministrativi in atto. Al contempo, i comitati intervenuti hanno evidenziato alcune criticità circa le verifiche in atto sugli immobili ed il Prefetto ha assicurato la massima disponibilità ed attenzione per le esigenze rappresentate. In particolare, sul tema dei trasporti pubblici nell’area Flegrea, in merito ai quali i comitati hanno chiesto un rafforzamento della rete su gomma, nei prossimi giorni si terrà un apposito tavolo in Prefettura. La riunione si è conclusa con la previsione di un nuovo incontro a breve fermo restando il costante monitoraggio delle attività in corso.