Grosso incendio distrugge una storica pizzeria di Napoli Sul posto vigili del fuoco e polizia

Danni e paura a Secondigliano, dove un grosso incendio ha danneggiato gravemente una nota attività di ristorazione della zona. A fuoco la pizzeria "Benvenuti al Sud" (foto pubblicata sul profilo social del deputato Francesco Emilio Borrelli).

Scattato l'allarme intorno alle 4 e mezza del mattino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che ha avviato le indagini. A chiedere l'intervento dei soccorsi sono stati i residenti della zona di Corso Secondigliano, che hanno notato una colonna di fumo nero.

Le fiamme hanno imperversato per ore: super lavoro per i caschi rossi del comando provinciale di Napoli, che hanno faticato non poco per domare il rogo. Il palazzo è stato evacuato.

La colonna di fumo nero era visibile a diversi chilometri di distanza anche nelle prime ore della mattinata: ingenti i danni, si cerca di capire cosa abbia provocato l'incendio che ha pesantemente danneggiato una delle storiche attività di ristorazione della periferia nord della città.