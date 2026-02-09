Lite furiosa tra stranieri senza fissa dimora: due arresti per tentato omicidio

L'intervento dei carabinieri dopo l'aggressione in piazza

Napoli.  

Un altro grave episodio di cronaca ha interessato le strade di Napoli: nella tarda serata di ieri i carabinieri del nucleo operativo Stella hanno arrestato per tentato omicidio due marocchini di 26 e 31 anni.

Entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in piazza Leone, poco dopo aver accoltellato un connazionale del '97. Anche la vittima risulta irregolare e senza dimora.  

I due, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e arrestati. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.

