Riesplode la vertenza Trasnova: operai protestano davanti al Ministero

La scadenza di dicembre si avvicina, termine ultimo per la commessa Stellantis all'azienda che si occupa di logistica. Per il futuro restano tutti i dubbi e la mancanza di certezze.
Riesplode la vertenza "Trasnova", azienda dell'indotto automobilistico. Decine di lavoratori sono in protesta davanti alla sede del ministero delle Imprese e del made in Italy, dov'è in corso il secondo tavolo di confronto con i vertici dell'azienda.
Stando a quanto riportano fonti sindacali, alla riunione non sarebbero presenti delegati di Stellantis, circostanza questa che alimenta ulteriori preoccupazioni per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, già teatro nei mesi scorsi di una dura battaglia per salvaguardare i livelli occupazionali.