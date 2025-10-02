Napoli ricorda Gandhi: la cerimonia al Parco Virgiliano Deposta una ghirlanda di fiori in omaggio al Mahatma

Il Consolato Onorario dell’India per Campania, Basilicata e Puglia, in collaborazione con l’ambasciata dell’India a Roma e con il Comune di Napoli, ha ricordato il Gandhi Jayanti, anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, figura universale di pace e nonviolenza.

Hanno preso parte alla commemorazione il Console Onorario dell’India, Luigi Traettino, e l’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, insieme a rappresentanti della comunità indiana residente in Campania.

Per l’occasione, una ghirlanda di fiori è stata deposta sulla statua di Gandhi all’interno del Parco Virgiliano di Napoli, gesto simbolico di ossequio e segno di rinnovato impegno verso i valori universali incarnati dal Mahatma.

Il Console Onorario Traettino ha dichiarato: “Gandhi ci ha insegnato che la vera forza risiede nel coraggio della pace e del dialogo”. Per l'assessore Marciani "abbiamo il dovere di promuovere i valori che Gandhi ha incarnato: il dialogo, la tolleranza, la solidarietà. E questo è un compito che riguarda le istituzioni, i cittadini e le famiglie".

A margine della deposizione, l’incontro con la comunità indiana si è concluso nei pressi del Parco Virgiliano, in un clima di raccoglimento e condivisione, riaffermando l’attualità del messaggio gandhiano.