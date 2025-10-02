Trenitalia, Campania: modifiche alla circolazione dei treni Lavori alla stazione di Napoli centrale

Nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre per consentire lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia.

In particolare, alcuni treni del Regionale delle relazioni Napoli Centrale – Villa Literno - Formia – Roma, Napoli - Salerno/Sapri/Cosenza, Napoli – Eboli, e Napoli - Caserta subiscono modifiche d’orario e cancellazioni totali e parziali. Inoltre, nei giorni 4 ottobre e 8 novembre 2025 i treni Intercity 550, 724, 702 delle relazioni Siracusa/ Reggio Calabria C.le/ Taranto – Roma Termini subiscono variazioni di orario e percorso, con soppressa fermata a Napoli Centrale e con fermata straordinaria a Caserta. Il treno Intercity 591 Roma Termini – Salerno subisce variazioni di orario e percorso, con fermata soppressa a Napoli Centrale e fermata straordinaria a Caserta. I treni Intercity 1523 della relazione Prato Centrale – Napoli Centrale e 597 della relazione Milano Centrale – Salerno subiscono modifiche di orario. Infine, alcuni treni Frecciarossa delle relazioni Reggio Calabria C.le/ Salerno – Milano Centrale/ Torino P.N./ Venezia S. Lucia subiscono modifiche di orario e percorso, con soppressione della fermata di Napoli Centrale. In alcuni casi, laddove non prevista, aggiunta fermata straordinaria a Napoli Afragola.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto corse con bus nelle tratte interrotte con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. A bordo dei bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.