"Cuore e gambe, prevenzione e cura dei calciatori": l'evento al Cardarelli Conferenza stampa presentazione della convenzione tra l'azienda ospedaliera e C.R. Campania FIGC-LN

Per la prima volta in Italia viene attivata una convenzione tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania e un'azienda sanitaria pubblica per la tutela dei calciatori tesserati, nel trattamento in intramoenia degli infortuni di natura traumatologica e per la diagnosi e la gestione di patologie cardiovascolari di secondo livello.

L’accordo siglato tra il Comitato Regionale Campania FIGC-Lega Nazionale Dilettanti e l’AORN “A. Cardarelli” di Napoli rappresenta un vero e proprio patto di innovazione e collaborazione, che unisce competenze e supporto medico, con un unico obiettivo: creare valore concreto per la comunità sportiva.

Uno strumento utile a fornire un servizio di alta qualità medica in caso di infortunio, ma anche per la prevenzione di patologie cardiovascolari che possono procurare danni seri per la salute dei tesserati.

Il Comitato Regionale Campania FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, con i suoi circa 70 mila iscritti, si attesta come seconda regione d'Italia per numero di società, con 1500 partite settimanali tra campionati regionali e provinciali. In tal sede, la collaborazione con il Cardarelli, Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale, si rivela strategica e fondamentale per favorire la gestione integrata ortopedico-cardiologica dei calciatori, assicurando loro cure tempestive ed appropriate. L’AORN Cardarelli garantirà l’assistenza da parte del proprio personale – a valle del completamento dell'attività istituzionale e senza sovrapposizione con le liste di attesa – coinvolgendo, oltre le due Direzioni preposte, specialisti e personale tecnico di tutti gli altri reparti.