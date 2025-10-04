Muore nel carcere di Poggioreale. Ciambriello: tutti responsabili Il garante campano: "La vita in carcere deve continuare"

Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello in mattinata ha fatto visita nel carcere di Poggioreale, super affollato, erano presenti 2137 persone. È stato anche nel reparto dove ieri sera è morto un detenuto italiano di 56 anni, per infarto . A Poggioreale fino al 31 luglio di quest'anno vi sono stati due suicidi, 24 tentativi di suicidio, 196 atti di autolesionismo, un decesso per cause da accertare e 9 decessi per cause naturali. Ad oggi in Italia 182 morti in carcere, di cui 65 suicidi(in Campania 5).

Il garante campano Ciambriello all'uscita del carcere ha dichiarato:

"Il sovraffollamento, celle da sei, sette e dieci persone, letti a castello che impediscono di aprire le finestre, spazi angusti, problemi igienici sanitari costituiscono trattamenti inumani e degradanti.

Chi deve intervenire ?Non solo la politica, ma anche le Procure, la magistratura di sorveglianza e le Asl.

La politica che nella custodia del detenuto non impedisce che il detenuto muoia perde il suo mandato costituzionale. Le morti, i suicidi sono anche la tragica conseguenza di fattori prevedibili. Occorre farsi carico delle vulnerabilità e della dignità negata! La vita in carcere deve continuare, Il carcere non sia un buco nero o una tragica fatalità "

