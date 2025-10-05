Tremano i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 nella notte Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Napoli: paura nei luoghi della movida

Dopo un periodo di tregua, tornano a tremare i Campi Flegrei. Nella notte, dieci minuti prima dell'una, gli strumenti dell'Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 3.3, particolarmente superficiale (a soli 2 chilometri di profondità) e dunque distintamente avvertita.

A tremare non solo l'area di Pozzuoli: il sisma, infatti, ha fatto "ballare" anche le case dell'area occidentale di Napoli.

Preoccupazione soprattutto per la movida, che intorno all'una di notte era in pieno svolgimento: tantissimi giovani hanno fatto sapere di aver avuto paura per la scossa.