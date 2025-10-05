Caivano sit-in di solidarietà per don Patriciello dopo l'intimidazione Nella Chiesa di San Paolo apostolo manifestazione promossa da Francesco Borrelli

La comunità di Caivano e di tutta la provincia di Napoli si è stretta attorno a don Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla camorra, a una settimana esatta dalla grave intimidazione subita. Durante la messa dello scorso weekend, un uomo di 75 anni gli aveva consegnato un bossolo.

La chiesa di San Paolo apostolo era gremita per la celebrazione, trasformata in un presidio di affetto e sostegno. Sui cartelli esposti in chiesa e sul sagrato campeggiava un unico, chiaro messaggio: "#IoStoConPadreMaurizio", lo stesso hashtag lanciato sui social network che ha richiamato fedeli da ogni angolo della Campania.

Tra i banchi, accanto ai cittadini, anche esponenti delle istituzioni. Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione parlamentare Periferie, ha ringraziato pubblicamente il sacerdote: "Grazie caro Maurizio per la collaborazione di questi anni. Sono qui per testimoniare la vicinanza delle istituzioni e per ribadire che lo Stato, in termini di legalità, non farà passi indietro. Anche grazie a te sta ripartendo la speranza in questa terra".

Parole di sostegno ferme sono arrivate anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, tra i promotori della mobilitazione: "Con padre Maurizio, senza se e senza ma. È un patrimonio per la nostra terra. Le sue battaglie sono le nostre battaglie. Vedere oggi tante persone è un segnale forte di una comunità che non si arrende e continua a combattere".

L'episodio intimidatorio non ha quindi sortito l'effetto desiderato, ma ha anzi rinvigorito il legame tra il sacerdote e un territorio che, attraverso di lui, chiede riscatto e legalità.

La risposta della comunità di Caivano dimostra che la paura può essere sconfitta dalla presenza, e che il messaggio di don Patriciello è ormai un seme che ha attecchito profondamente. La sfida ora è mantenere viva questa attenzione ben oltre l'emozione del momento.