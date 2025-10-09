Capodichino, nuovo intervento di bonifica a piazza Di Vittorio Nove operatori di Asia hanno provveduto alle operazioni di rimozione rifiuti e pulizia

"Prosegue l'impegno per il recupero e la riqualificazione di piazza Di Vittorio, area storica a ridosso dell'aeroporto di Capodichino. Dopo il primo intervento straordinario, oggi è stata realizzata una nuova operazione di bonifica per contrastare il degrado causato dall'abbandono di rifiuti e dalla presenza di situazioni di marginalità sociale".

Lo rende noto il Comune di Napoli. L'intervento è stato organizzato dalla task-force del decoro urbano voluta dall'Amministrazione comunale. Le attività sono state condotte con il supporto di due pattuglie della Polizia Locale e del personale dell'Unità di Strada dei Servizi Sociali poiché la zona è da tempo interessata dalla presenza di senza fissa dimora che stazionano durante le ore notturne. Uno di questi ha accettato di essere ospitato presso una struttura pubblica mentre gli altri hanno deciso di allontanarsi spontaneamente.

Nove operatori di Asia hanno provveduto alle operazioni di rimozione rifiuti, pulizia, lavaggio e spazzamento con l'ausilio di due automezzi per il prelievo degli ingombranti, un automezzo per i rifiuti misti, una spazzatrice e una macchina lavastrade. Nel corso dell'intervento sono stati rimossi rifiuti ingombranti e indifferenziati per complessivi 20 quintali.